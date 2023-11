Med ankomsten til Xavier Neal, vil Proximus underkaste seg romvesenvitenskap?

Til tross for alt, bør belgiske forbrukere være glade for dette første steget av Xavier Niel inn i det belgiske markedet? For den franske milliardæren gjorde seg likevel kjent tidlig på 2000-tallet ved å opprette den første lavprisoperatøren. I Frankrike lanserte han Free Mobile, et selskap som tilbyr internetttelefonitjenester til rabatterte priser, tilstrekkelig til å utøve sterkt press på andre operatører, press som førte til en nedgang i prisene på alle telekommunikasjonstjenester. Derav alle fordelene for forbrukerne.

Hvis Xavier Niels policy er å levere tjenester til lavest mulige priser i markedet, bør dette ikke merkes her med en enkel eierandel på 6 % i Proximus. Spesielt siden i dag har jeg i utgangspunktet begitt meg ut på en ekspansjonsstrategi. På bakgrunn av sin suksess kjøpte Xavier Niel aksjer i telekommunikasjonsselskaper i flere andre europeiske land, som Irland, Polen, Italia og andre. I fjor kjøpte han en eierandel i det britiske selskapet Vodafone.

Forretningsmannens telekom-imperium har nesten 50 millioner abonnenter og en kumulativ omsetning på mer enn €10 milliarder. Den fikk også unik erfaring innen fiberoptiske nettverk, og koblet sammen mer enn 40 millioner hjem i de ulike geografiske regionene.