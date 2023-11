«Med betingelsene foreslått av Delhaize, vil det være umulig å beholde alle våre ansatte.»

I mars i fjor kunngjorde Delhaize at de ønsket å selge sine 128 selvstyrte butikker i Belgia til uavhengige. Så langt har 51 supermarkeder funnet potensielle kjøpere. Men under hvilke omstendigheter? «Disse kontraktene er fullstendig ubalanserte og begrensende for frilansere., fordømmer Pascal Nicolet, president i Aplsia, den fransktalende fagforeningen for uavhengig matselvbetjening. Merk at Mr. Nicolet selv driver syv Delhaizes som en uavhengig, og er derfor påvirket av endringene i Lion-merket. «Du bør vite at kontraktene som tilbys av Delhaize ikke bare vil være gyldige for nye filialer, men også for alle frilansere hvis nåværende kontrakter, som har en maksimal varighet på ni år, vil utløpe.Han forklarer. «Personlig vet jeg ikke om jeg vil signere på nytt med Delhaize eller ikke. Vi får se. Men de må endre vilkårene i denne kontrakten. Jeg vil gjerne beholde mine ansatte, men vi kan ikke betale dem. Vi må si opp arbeidere. Med de nye vilkårene foreslått av Delhaize, vil det være umulig å beholde alle våre ansatte. Det har fagforeningene rett i.

Mr. Nicolette erter»radikal endring» Sammenlignet med vilkårene tidligere tilbudt av merket. «Denne nye partnerskapskontrakten ser akkurat ut som forkledd privilegium, en status som gir mye mindre frihet og flere begrensninger til frilansere. Delhaize sier også at de vil støtte og hjelpe oss i tilfelle vanskeligheter, men dette er ikke skrevet noe sted i kontrakten. Vi trenger disse garantiene. Ord flyr, men skrifter forblir.

«Forhandlingsmarginen for det fremtidige datterselskapet er null.»

Aplsia sier imidlertid at hun slo alarm med Delhaize, men til ingen nytte. «Administrasjonen ser på oss som et forbund, noe vi slett ikke gjør, og nekter å diskutere det. Det er synd fordi vi kunne ha vært partnere, på jakt etter nye tilknyttede selskaper. «Vi vil ikke ha krig, snarere tvert imot, men Delhaize ser det ikke slik.» Presidenten siterer «misbrukende» klausuler i kontrakten foreslått av Delhaize, med en påkrevd prosentandel av salgsvolum og, til slutt, priser som skal belastes datterselskaper. «Delhaize ønsker å ha det begge veier. All risiko ligger hos frilanseren. Forhandlingsmarginen for det fremtidige datterselskapet er null.»

Hvordan kan vi da forklare at nesten 40 % av butikkene «forlatt» av Delhaize faktisk har funnet kjøpere hvis overtakelsesforholdene var så dårlige? «Du vil legge merke til at disse butikkene i stor grad har blitt overtatt av Delhaizes interne ansatte. De kan ha informasjon og tall som vi ikke har som eksterne frilansere. For oss gir merket oss kun det det ønsker å gi, spesielt med tanke på butikklønnsomhet. Har noen kjøpere blitt lurt? «Jeg liker ikke det uttrykket. Men jeg tror noen var veldig spente på signeringen. Brevet er fristende for den tidligere ansatte som vi forklarer at han skal kunne bli sin egen sjef, deklarere utgifter mv. Selv om han må jobbe mer for erstatning. Jeg har ingen problemer med dette. Men vi sier til frilansere, vær forsiktig før du signerer denne kontrakten, og analyser den nøye. Skal dere ikke være undercover-ansatte? Vil du noen gang tjene penger? «Jeg ville aldri bedt dem om å ikke signere, det er ikke min rolle, men jeg advarer dem.».

«Nederland og Belgia er veldig forskjellige.»

I følge Aplsias juridiske analyse har Delhaizes kontrakter nådd «grensen» av lovlighet. «Problemet er at det ikke er noen franchise- eller tilknytningslov. For å beskytte uavhengige vil vi trenge et mer formelt juridisk rammeverk, og det er dette vi påtrengende ber om av den politiske verden. Ifølge Mr. Nicolet har mentaliteten i konsernet endret seg siden fusjonen med det nederlandske selskapet Ahold. «Tidligere var våre samtalepartnere store handelsmenn. Nå har vi aksjonærer som utvilsomt krever flere garantier. Men Nederland og Belgia er veldig forskjellige, enten det er sett fra økonomi, fagforeninger eller forbrukere. Delhaize må ta hensyn til dette hvis de ønsker å fortsette suksessen i Belgia.

