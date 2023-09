Med «Curios» flytter Cirque du Soleil grensene for menneskelig dyktighet enda lenger

Det er alltid en begivenhet. Og nok en gang lever Cirque du Soleil opp til sitt rykte. Etter Knokke i sommer sitter nå troppens tofargede gule og blå Big Top på Heyselplatået i Brussel. Det er til 29. oktober.

Nesten 50 personer måtte reise denne majestetiske strukturen, 20 meter høy og 52 meter i diameter, som har plass til rundt 2600 tilskuere per forestilling. Men det er ikke alt: teltet er en del av en ekte nomadisk landsby, inkludert et kjøkken (300 til 400 måltider tilberedes hver dag), et kunsttelt (det har mer enn 800 kostymer og forestillingsplasser) trening og fysioterapi), billettering, kontorer osv.

Totalt, under hver tur, frakter 85 lastebiler mer enn 2000 tonn utstyr fra by til by! Vi forstår lett hvorfor det siste showet Cirque du Soleil ga i Belgia under Grand Etude. TotemFor seks år siden, i 2017.

Cirque du Soleil: «Spider-Man-kostymer er oss!»

En belgier i «Kurios»-gruppen

når Totem Å fordype publikum i et kraftig epos om menneskelig evolusjon, Curios – Kabinett av kuriositeter Inviterer deg til å vandre fantasien i et sprøtt og drømmeaktig univers SteampunkDenne kulturelle bevegelsen kombinerer estetikk og teknologi fra 1800-tallet med elementer av science fiction.

«Kurios»-universet var inspirert av «steampunk»-bevegelsen. © Martin Girard shootstudio.ca

Denne 35. Cirque du Soleil-produksjonen ble opprettet i Montreal (Canada) i 2014, og ble presentert for første gang i Belgia. Den samler nesten 50 artister fra 17 forskjellige land, inkludert en belgisk, Thomas Thies, som er å finne i et imponerende netto stort returnummer.

Cirque du Soleils drømmeskapere

En forsker, prosjektleder for et interessekabinett

Mens publikum stille satt seg, var noen av utøverne, i sminke og kostymer, allerede på scenen og vandret blant publikum. En sykkel, grammofoner, glødelamper…: scenen er satt. Opphengt ved bunnen av platen viser en gammel klokke 11:08. En forsker som ser ut som en gal vitenskapsmann er hjernen bak dette interessekabinettet, som implementerer hans gale oppfinnelser. Røyk. Klokken ringer: Klokken er 11:11.

Programmet starter med musikk og sang. I løpet av de to timene showet varer, følger seks musikere, inkludert en sanger, utøverne på scenen i sanntid. Å korrigere hvert tall til nærmeste millimeter og hundredels sekund er nok til å gjøre dem enda mer betagende.

En utrolig og enestående sans for detaljer

Cirque du Soleil, magien og suksessen til en enorm kunstnerisk, teknisk, økonomisk (godt å vite: på stedet selges en 25 cl flaske vann for 5 euro…) og markedsføringsmaskin, faktisk, spesielt, dens utrolige og enestående sans for detaljer og ytelse.

Bak kulissene til Cirque du Soleil, XXL Dream Factory (Bilder)

Kuriosa Et annet perfekt eksempel. Akrobatikk, sjonglering, luftsyklus, forvrengning, balansering, gigantisk trampoline, luftstropper, jojoer, menneskelige pyramider…, hvert show er utrolig spektakulært og flytter grensene for menneskelig styrke enda lenger.

Anne Weisbeckers luftsykkellansering. ©Cirque du Soleil

Med disse blendende forestillingene, skreddersydde iscenesettelser (av Michel Laprise), fantastiske lys- og lydeffekter, kostymer som er mer originale enn de forrige (mer enn 120 totalt!) – spesiell omtale til karakterene til Mr. Microcosmos og Accordion Man – , rekvisitter (426 totalt), en gigantisk Nyutviklet etc. inkludert maskinarm. Det du får er et spektakulært, fantastisk velsmurt show som fortsetter å vekke interessen til publikum over hele klodens fire hjørner.

Forsker og Mr. Microcosmos. ©Cirque du Soleil

→ Brussel, Brussels Expo, ved siden av Palais 12, frem til 29. oktober, 45 euro. Informasjon og Res. På den dagen www.cirquedusoleil.com