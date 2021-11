Med den nye tiltaksserien strammer tauet rundt de som ikke er vaksinert

Den greske statsministeren har varslet en rekke tiltak for de som ikke har blitt vaksinert siden mandag, inkludert å forby dem å spise og spise i lukkede områder.

“De som ikke er vaksinert siden mandag (22. november) får ikke gå inn på lukkede områder unntatt serveringsområder.“De som ennå ikke er vaksinert har gått inn i de lukkede rommene etter at testen har vært negativ.”

“Dette er en umiddelbar sikkerhet“Befolkning, Griagos Mitsotakis, refererer til det”Ni av ti«For tiden er det ingen vaksinasjon på sykehus over hele landet.

Statsministeren husket at med en vaksinasjonsrate på rundt 63 %, var Hellas (10,7 millioner mennesker) ikke på nivå med andre europeiske land.

Økning i forurensning

Ifølge en daglig rapport fra National Public Health Organization (Eody) har antallet forurensninger vært jevnt stigende siden slutten av oktober, fra 3600 29. oktober til 6150 en uke senere og til 7317 onsdag.

“Den tredje dosen av vaksinen er avgjørende«Spesielt for eldre», sa vaksinasjonsbeviset for de over 60 at den siste dosen av vaksinen ikke vil være gyldig før syv måneder senere.

I lys av den mektige gresk-ortodokse kirkens motvilje mot å respektere tiltak for å hindre spredning av sykdommen, påpekte statsministeren at de som ikke er vaksinert nå kan gå inn i kirker uten negativ test.