«Med denne restaureringen får monumentet et nytt liv»

AC Milan-spilleren og flere medlemmer av hans familie har allerede søkt om miljøtillatelse for dette betydelige restaureringsprosjektet. Faktisk ønsker avant-center å restaurere denne bygningen fra 1400-tallet, som ble anerkjent som et historisk monument i 2004 og ikke har vært brukt på mer enn 90 år.

Totalt planlegger Rossonero å bygge fire leiligheter fra 97 til 125 kvadratmeter. I mellomtiden skal kjelleren i bygget gjøres om til parkeringsplass. «Gjennom denne restaureringen får monumentet et nytt liv», heter det i søknaden. «Dette prosjektet åpner for omfattende restaurering, nødvendige vedlikeholdsarbeider og begrenset ombygging av kanalvegg og skala i nivå med stallen. Driften av bygget sikrer at det opprettholdes i fremtiden. Alle inngrep utføres mht. stallen. de eksisterende tradisjonelle elementene.