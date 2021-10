Med «Easy on Me» rydder Adele alt i veien

Adeles retur etter seks års fravær er en av de mest etterlengtede på et år, men har vært veldig opptatt med store musikkutgivelser på grunn av epidemien med forstyrrende agendaer. Pekte nesen igjen, og det var tydelig at britene kom til å slippe løs følelser. Noen har imidlertid sett for seg flodbølgen vi ser.

Utgivelsen av «Easy on Me», hans nye singel, sletter alt i veien, inkludert opptakene, uansett om noen vurderer tittelen sirup. Den dagen den ble utgitt, ble den det mest lyttede sporet på Spotify på 24 timer, og ødela BTS-nettbrett og dets 20,9 millioner “smør”-avspillinger. Ikke en av de to klokkene fikk 24 millioner avspillinger.

På én uke på strømmeplattformen mottok Adele 85 millioner forespørsler. Han sitter på toppen av scenen verden over og lytter dobbelt så mye som han synger med sin andreplass, The Kid Loro og hit-oppholdet Justin Bieber.

Selv om Strome kom tilbake overraskende, vant den også i Belgia. Hvis Maestro slår ham med en soldat med “helse” 15. oktober, vinner Storbritannia over tid. Den har nesten 700 000 strømmer for 55 000 til støtte for Belgia.

Angela må også innrømme tap. Fredag ​​toppet singelen hans «Bruxelles, je t’aime», utgitt dagen før, nummer to på Spotifys Top200 for Belgia, slått av et lite hode av «Easy On Me», med 83.379 personer som spilte til støtte for Brussel kl. 84.477. britisk. I Frankrike er avgjørelsen derimot i favør av vår kamerat som vinner rett før Adele på de 10 beste plassene.

To uker etter at den ble markedsført, eksploderer sangen tellere på YouTube. Klippet ble sett mer enn 104 millioner ganger. Og sulten til fansen ser ikke ut til å stilles når de ser scenene som legges til dag for dag.

Overraskende nok, i Storbritannia er sangeren uunnværlig på alle nivåer. Den topper listen med 2.173.000 solgte eksemplarer på en uke. Dette er tredje gang dette har skjedd ham. I likhet med Ed Sheeran i 2017 ga han ut «Shape of You», som er årets rekordholder med 226.800 eksemplarer.

Suksessen til «Easy on Me» var ikke uten virkninger på Adeles resten av bordet. Mange av titlene hans dukker opp igjen på rangeringen. Disse er “When We Were Young” og “Someone Like You” som vises på henholdsvis 25. og 34. plass blant topp 40 i Storbritannia.

Den samme observasjonen som dukket opp igjen de ti forrige hitene hans i Spotifys topp 200: “When We Were Young”, “Rolling in The Deep”, “Someone Like You”, “Love in The Dark”, “Set Fire To The Rain”, ” Send min kjærlighet (til din nye Herre), “Jag etter fortauene”, “Føl min kjærlighet”, “Alt jeg spør”, “Hei”.

Hans nye album 30, planlagt til 19. november, vil uten tvil bli en tsunami. Det bør ledsages av en verdensturné. Også her kan vi allerede forestille oss hvor det haster med steder.

Siden etterspørselen vil være stor, lurer vi også på hvor Storbritannia kan opptre på hjemmebane. På King Badoin Stadium som Coldplay fyller tre datoer på tre timer? Husk at til tross for hans fullstendige avsky over berømmelse, skulle han etter planen opptre to ganger på Wembley Stadium i 2017.

Konsertene ble imidlertid kansellert på grunn av stemmeproblemer.