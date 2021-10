Med en liten forsinkelse kommer Among Us endelig til Xbox og PlayStation i desember

I 2020, midt i en epidemi, var et spill i full gang: mellom oss. Politikk? Han er en ulv, men i videospillet. Forræderne har kommet inn i mengden av venner og vi må avmaskere dem. Det er mange flere nyanser, men i grunnen nettopp det. Problemer med sport? Den er kun tilgjengelig på PC, Switch og mobil. Men de dagene er over: du kan bryte vennskap på Xbox og PlayStation fra 14. desember.

Utrolig historieInne i oss. Spillet ble utgitt i 2018, og eksploderte i 2020 midt i en epidemi som låste millioner av spillere i hjemmene deres. Dette er en slags ulv, der spillere må slippe bedragere løs, sistnevnte har en oppgave: å drepe alle soldater. Et perfekt spill for venner som trenger strategi, observasjon og oppdagelse … og litt ferdigheter.

Det eneste problemet med programvaren: den er kun tilgjengelig på PC, Switch og mobil. Men ikke lenge. I en pressemelding, Innerslot (studioet bak spillet) har annonsert utgivelsen av spillet på PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series X/S. Utgivelsesdato? 14. desember Prismessig garanterer InnerSlot at vi vil være i samme prisklasse som Switch-versjonen (29 4,29) og PC (99 3,99 i Steam og Epic Store). Selvfølgelig vil kryssspill være aktivert slik at vennene dine kan spille med hvilken som helst side de liker.

Hva er nytt?

Forventer du noe nytt i disse PlayStation- og Xbox-versjonene? Ikke egentlig. Spillet vil være det samme, men PlayStation-spillere vil få et spesielt skinn fra universet. Ratchet & Clang. Det er det allerede. Imidlertid kan disse nyere versjonene tillate at spillet startes på nytt fordi hypen har avtatt i løpet av månedene, og det må innrømmes at spillet har blitt noe forlatt. I følge SteamSortsDet var 175 000 spillere på samme tid i oktober 2020, og i dag er det 6 000 (disse tallene gjelder kun for spillere som bruker Steam).

Les mer: