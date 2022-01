Med et mål fra Sarori vant Charleroy i Saint-Trond

Charleroy tok raskt ledelsen i kampen. Zarori, som lurte bak Trudeau-forsvaret, brukte en luftball som var dårlig forhandlet av Leistner og traff motstanderens keeper i hodet på returen (0-1, 7.). Omtrent ti minutter senere klarte Kaimbe å nå Morioca på kanten av området, men japaneren så hans volleymotstanders forsvarer (18.) hoppe.

Saint-Trond viste seg å være svært lite farlig Til tross for noen halvsjanser, inkludert Kaukasus-halvvolleyen som fløy over Carlos mål (41.). Så sebraene satte positivt kursen mot garderoben.

I likhet med Rousseaus innlegg om Basils restitusjon etter Carlo Corner på nivå to (47.), grøsset Saint-Trond fra start. I løpet av kampen begynte Trudeauans å vise tenner, spesielt med Carlos målvakt (60.) som bidro til publikum for første gang med en fjern, men blendende sending fra Hara, som deretter laget et merkelig frispark på et fantastisk skudd. Av Koita, som døde i venstre post (65.).

For å avslutte vertens høydepunkt slo Tchatchoua og Bayo sammen motstanderens forsvar, men ivorianerens skudd skled til siden av målet (72.). Den samme Boyo, etter en personlig handling i det området (85.), bommet på en god sjanse til å drepe kampen ved å sette seg fast i børstene da Coyote headet alene på mål (80.) før han gjenoppdaget Carlo Law på vei. På en rytmisk slutt på kampen, etter en start bak forsvaret (87.), gikk Tsatsova dit i lov med eget skudd og Saint-Trond prøvde stolt lykken, men vant ikke.