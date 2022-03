«Med ham er vi spesielt som Calimero.»

Mark Delier gjorde showet under «The Fight in the Bar»-serien på «La Tribune» på RTBF. Sistnevnte er dedikert til festivalen. «Hvis du måtte kle deg som en fotballspiller, hvem ville det vært? Og hva er skjorten?»

Eby Brouzakis svarte først. «Jeg stemmer på Ronaldinho», forklarte han før Mark Delier kommenterte. Kort tid etter kampen tok han av seg jakken og skjorten for å ha på seg standardtrøya. Før du forklarer…

«Jeg ønsket å velge en magisk trøye. Faktisk, med ham kunne vi være som mange ting. Det er standardskjorten.

Takket være en slik rød trøye kan vi se ut som en tomat. Ja, gratulerer Arnaud (red.anm.) fordi du nylig mottok dem.

Vi kan til og med se ut som en rødhette. Selv bøfler med brukne ben og bind for øynene, det er fornuftig når du er spist.

Man kan også være som Kalimero. Du kan forestille deg magien til denne røde trøya, som får deg til å tenke på en svart dama!

Dessuten ser du kanskje ut som en klovn, men den passer bare til to personer og du trenger en liten nesebit.

Men siden 1921 skal ikke denne skjorten se ut som et rødt lys fordi den ikke er morsom.