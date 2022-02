Med ideen om “fortsatt diplomati” inviterer han den ukrainske presidenten Joe Biden til Kiev

Ukrainas president Volodymyr Zhelensky innkalte søndag USAs president Joe Biden til Kiev for å vise Washingtons støtte i møte med trusselen om en russisk invasjon.

“Jeg håper ditt besøk til Kiev de kommende dagene (…) vil være et sterkt signal og bidra til å stabilisere situasjonen.“, siterer en uttalelse fra presidenten i Ukraina, Mr. Zhelensky til Mr. Fiden, under en telefonsamtale mellom de to mennene.

USAs president Joe Biden og hans ukrainske president Volodymyr Zhelensky har blitt enige om å følge politikken.Diplomati” Og “Forebygging” I en telefonsamtale om 50 minutter mot Russland søndag, sa Det hvite hus.

“Som svar på den russiske militære oppbyggingen ved Ukrainas grenser, ble de to lederne enige om viktigheten av fortsatt diplomati og forebygging.“, ifølge den amerikanske administrasjonen.

Under utvekslingen lovet Joe Biden igjen et svar.”Rask og fast“USA, i samarbeid med sine allierte, bekreftet sin støtte i tilfelle et russisk angrep.”Ukrainas suverenitet og territorielle integritet“.