Med iOS 17 endrer Apple spillet: oppdateringen er der allerede, men det er ett men – Business AM

De første versjonene av iOS var vanligvis forbeholdt utviklere, slik at de kunne forstå nye funksjoner og rapportere problemer, men med iOS 17 har Apple bestemt seg for å riste opp.

nyheter : Den nye store iOS-oppdateringen er nå tilgjengelig for alle. Merk at dette er betaversjonen av iOS 17.

miljø : Denne mandagen, under sin WWDC-lanseringskeynote, avduket Cupertino-selskapet en ny versjon av iPhone-operativsystemet. Nedstrøms, som tradisjonen sier, er den første betaversjonen som brukes av utviklere.

Vanligvis tilbys en offentlig beta – tilgjengelig for medlemmer av Apples beta-testprogram – en gang på sommeren.

Den endelige versjonen kommer ikke ut før i september, under Apples tilbake-til-skolen keynote.

Beskrivelse: En betaversjon av iOS 17 designet for utviklere er nå tilgjengelig og er gratis.

Apple har bestemt seg for å endre sin betapolicy ved å tilby to programmer for utviklere: Den første er gratis og gir tilgang til betaversjoner. Den andre er betalt, men gir tilgang til fulle betaversjoner i tillegg til testverktøy for apputvikling.



Hvordan få tilgang til iOS 17 Developer Beta?

Det første du må vite er at disse versjonene er speilvendt Risiko for enheten De er etablert fordi utviklingen deres ikke er fullført. Så det er bedre å installere dem med viten, men fremfor alt for å støtte en enhet designet for dette formålet, ikke en hverdagslig iPhone, med fare for å ende opp med en ubrukelig telefon.

Å indikere: Med iOS 17 trekker Apple en linje under flere iPhone-modeller. En liste over kompatible modeller finner du her.

Full iPhone backup Nødvendig før du installerer betaen. Dette kommer godt med hvis en oppdatering viser seg å være skadelig.

Nødvendig før du installerer betaen. Dette kommer godt med hvis en oppdatering viser seg å være skadelig. Påmelding til programmet Apple-utvikler nødvendig Alt du trenger å gjøre er å logge på Apple-kontoen din På en dedikert side. Et enkelt og gratis trinn.

nødvendig Alt du trenger å gjøre er å logge på Apple-kontoen din På en dedikert side. Et enkelt og gratis trinn. Deretter går du til iPhone-innstillingene, Innstillinger> Programvareoppdatering> Beta-alternativ.

Velg iOS 17 Developer Beta, gå til Innstillinger-menyen og deretter Software Update. Velg deretter «Last ned og installer».

På slutten av nedlastingen vil du kunne dra nytte av de nye funksjonene med iOS 17, inkludert mer tilpasning, men også Journal-appen.