Med Joe Nesbe, noe råttent i Norges fjell

Hans siste roman, “In Their Domain”, er en familiehistorie, full av støy og raseri, som utspiller seg i Norge på en isolert gård. Harry Hollin la igjen den gale politimannen sin i lommen i “The Knife”, et mareritt ikke langt fra Oslo.

Joe Nesbe Noir er mester i romanen, men med moralsk tvetydighet. Dette er ikke minst interessen for bøkene hans, de er like mørke som komplekse. Den første vitner om hans berømte serie “Harry Hole”, oppkalt etter helten hans, en beryktet gal politimann, nå kjent over hele verden. Lansert i 1997 Batman, Det er allerede tolv bind i denne serien, til slutt, Kniv, Folioen har nå dukket opp i lommen i politisamlingen.

Den norske forfatteren er en karakter, en gigant på 1,93 meter høy, men en svak, kompleks mann, ute av stand til å respektere regler og praksis, alltid mellom godt og ondt, spesielt skånsomt med grenser. Dette er det Nesbe er interessert i, presser karakteren sin til det ytterste, stiller spørsmål ved handlingene hans, han observerer utøvelsen av sin frie vilje, valgene de tar og moralen som ligger til grunn for dem. Nesbaes romaner er aldri svart -hvitt, men mørkegrå.

I Goldar