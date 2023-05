«Med kniven på strupen»: Produksjonen er gjenopptatt ved Nedcars bilfabrikk, som sysselsetter mer enn 600 belgiere | Økonomi

Den spontane streiken startet onsdag, etter at forhandlingene om en ny sosial plan mislyktes. Og fagforeningene hadde allerede gitt VDL et ultimatum, og ba om en konvolutt på 240 millioner euro. I mellomtiden kunngjorde administrasjonen at den ikke var klar til å gå utover det lovlige minimumskravet på 120 millioner euro, som den fortsatt vil legge til 17 millioner. Stilt overfor denne situasjonen har FNV Metaal gjort det klart at de ikke støtter denne protestaksjonen, men forstår den godt.