Med Match og Smatch utvider Colruyt sitt allerede mangfoldige imperium… men gruppen er fortsatt langt bak sine viktigste rivaler

Colruyt er en belgisk distribusjonsgigant hvis historie begynte i 1928 da Franz Colruyt bestemte seg for å levere brød. Deretter utvidet han tilbudet til å omfatte andre matvarer. Siden den gang har konsernet alltid forsøkt å diversifisere med mål om vekst: energi, mobilitet, helse… Her er en oversikt over strategien til konsernet som nettopp har annonsert oppkjøpet av 57 Match- og Smatch-butikker.

Potensial for synergi

Her er forklaringen fra konsernets president, Stephan Gotthaert, om denne strategien: «Det er viktig å spise godt, bevege seg og ta enkelte produkter fra tid til annen, som for eksempel kosttilskudd. Alle disse aktivitetene kan få folk til å føle seg bedre. Vi er overbevist om at det er et reelt potensial for synergi«.

Fortsatt et stykke unna Giants