Med Nielsen i kofferten, kjør til Algarve for Union

Den andre delen av Unionens europeiske triptyk lover mer arbeid for visemesterne Belgia denne onsdagskvelden med en ny produktmatch. Fire dager etter å ha møtt Brighton i Sør-England (0-0), tar Karel Gerrards side en charter tidlig om morgenen fra Pierset, reiser til Faro flyplass og deretter videre til Parcel i Algarve, hvor de møter Sporting Portugal i kveld. (20.00). Returen vil være om natten.

Det var det andre store møtet i produksjonen før forrige lørdag mot Feyenoord i Rotterdam. Dette er den andre reisen for Unionen, som i disse vennskapene ser en flott organisatorisk og administrativ øvelse for sine fremtidige Europareiser. Det vil bli fikset for motstanderen mandag før C1-bomben, kanskje i tredje innledende runde av Champions League.

I mellomtiden møter Gerrards side en tøff en, da Lisboa-klubben er Portugals visemestere og kan skilte med internasjonale spillere som Slimani (Algeria), Nunes (Portugal), Ugarte (Uruguay) og Boro (Spania). Han har allerede omsatt for 30 millioner i sommer. Med mange sportssupportere ventet, vil møtet endelig finne sted bak lukkede dører på Bela Vistas kommunale stadion (1000 seter) … bortsett fra Union-fans som allerede har kjøpt billetter.

Karel Gerrards kan stole på Casper Nielsen, akkurat som Brighton. Etter å ha hoppet over starten på oppbyggingen ved å nekte å være med i de tre første vennskapskampene – men fortsatte å trene uten avbrudd – spilte dansken sine første minutter i England. Han forventes å komme tilbake til kamp onsdag. Årsaken til denne holdningsendringen? Faktum er at omstendighetene rundt overføringen hans blir løst.

Hvis midtbanespilleren ikke vil spille, er det fordi han ikke forstår posisjonen til Saint-Gilles-ledelsen, som nektet noen forhandlinger med Brooks, og tvang Mogi Payet til å være klubbens operative agent eksklusivt (og ikke for spilleren. ), varslet klubben ledelsen om betalingen på 6 millioner (7. som bonus). Et valg som Nielsen ikke forsto, han følte at ordet om å ikke stoppe ham ikke ble respektert.

Ting har utviklet seg siden den gang. Ikke lenger med Brooks, som ikke slo tilbudet på €3,5 millioner, men med Kent, er Brussel-motparten i avanserte diskusjoner. Hein Vanesbrook gratulerer på det sterkeste den sentrale midtbanespilleren, som ga ham beskjed, og Buffaloes vil ifølge vår informasjon ha en 5 millioner konvolutt klar til Nielsen.

En spiller som tjener betydelig mer enn Unionen, selv om det ikke tillater ham å spille i Champions League som Brooks, er ikke Kent ufølsom overfor tilbudet, men i beste fall kyllingene i Conference League.

En annen klubb, en utenlandsk, ville vært veldig interessert i Nielsen, men har ennå ikke snakket med Unionen, i motsetning til Kent.

Hvis Nielsen spiller denne onsdagen … er det fordi han nærmer seg å si farvel til Unionen.