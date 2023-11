Med Opanta og forsvarsprøver: Mulige rader fra Belgia-Serbia (Live kl. 20.45)

— Jeg er litt nervøs. Domenico Tedesco har ikke lagt skjul på noen bekymringer for test elleve han skal stille mot Serbia på onsdag på Heysel. Det blir ikke mye internasjonalt arbeid mot et lag som er i nærheten av å kvalifisere seg til EM.

Men treneren vet at stevnet er hans siste sjanse for massiv testing før den tyske turneringen denne sommeren. I mars har han to vennskapskamper igjen, men han har allerede annonsert sin beste tropp. Med mindre situasjonen endrer seg, bør det heller ikke være noen produksjonskonkurranse i juni like før euroen.

I mål må Castiels finne sin plass etter skade i oktober. Han burde samle minutter med Devils gitt sannsynligheten for at Courtois ikke kommer tilbake. Enten på grunn av hans skade eller hans latskap.

Toku og Lukaku er først uthvilt

Det er i forsvar vi må se på nye ting. Tedesco fant kvartetten sin (Castagne, Faze, Vertonghen, Thiet, fra høyre til venstre). Denne gangen vil han teste de underordnede. Demon på venstrebacken, Thiet Vertonghen og Al-Daghil på høyresenteret i tilfelle trøbbel på venstresenteret. Treneren vil gjerne se Saelemaekers som høyreback (selv om han spilte som venstreving i Bologna), men han vil ikke komme seg etter skaden i tide. Vi får se mer til ham på søndag mot Aserbajdsjan. Så Castagne kommer på plass denne onsdagen.

Innimellom burde Tielemans, som så et lite smil hos Aston Villa, få en ny sjanse. Sannsynligvis med Mangala ved sin side. Onana skrives først om på søndag.

Foran vil Obanta spille foran, og sementere seg selv som Lukakus sanne understudy i stedet for Batshuayi. Drazard bør støtte ham i en akse flankert av Carrasco til venstre og Pacquiao til høyre. 23 (Vranckx, Vermeeren, Debast…) Som de andre guttene som kjemper om en plass, vil Toku og Lukaku være uthvilt med muligheten til å komme inn i spillet.

På serbisk side filtrerte lite informasjon ut da trening og en pressekonferanse i Tubize ble avlyst på grunn av dårlig vær. Vi bør se en blanding mellom vanlig oppstart og litt testing. Mitrovic og teamet hans skal spille en avgjørende kvalifiseringskamp mot Bulgaria denne søndagen.

