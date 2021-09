Med resultatene av valget i Norge har de fem nordiske statene snudd sentrum-venstre

Lederen for det norske Arbeiderpartiet, i koalisjon med sentrum-venstreblokken, beseiret de konservative ved makten og vant stortingsvalget i Norge. Med fremveksten av Jonas Gahr Stoere, Labour-lederen, har nå alle de fem nordiske landene venstreorienterte regjeringer.

I 2019 hadde Danmarks sosialdemokrater vunnet parlamentsvalget og slo senter-høyre-liberale og det høyreekstreme danske folkepartiet (DPP). Sverige er for tiden styrt av en topartig minoritetskoalisjonsregjering med en sentrum-venstre-agenda, ledet av statsminister Stefan Lofven. I 2017 stemte islendinger mot en sentrum-høyre-regjering i et valg som banet vei for en venstreorientert administrasjon. Katrin Jakobsdottir i Venstre-Grønn bevegelse er for tiden statsminister på Island. Finland ledes for tiden av en sentrum-venstre-koalisjon, med sosialdemokrater, Venstre-alliansen og de grønne, ledet av statsminister Sanna Marin.

Norske valgresultater

Med alle telle stemmer nå, vann Arbeiderpartiet og dets to venstreorienterte allierte, Sosialistisk Venstre og Senter Euroskeptisk Parti, 100 seter i Stortingsforsamlingen med 169 seter, mens den nåværende regjeringen ville vinne 68. Det siste setet Det vil være for et nordnorsk helsefokusert protestparti, Pasientfokus. Den avtroppende forsamlingen var 88-81 til fordel for sentrum-høyre ledet av statsminister Erna Solberg, som ble forkastet etter to fireårige valgperioder. Partiet hans led også et stort tap på ni mandater.

Stoere, Ap-lederen, sa at han ville starte samtaler med Norges tredje største gruppe, Senterpartiet, og dets leder Trygve Slagsvold Vedum. Det partiet gjorde det største overskuddet og fikk ni mandater. Gahr Stoere vil også møte med media senere mens Solberg planlegger en pressekonferanse for å diskutere utfallet av valget.

Gahr Stoere, som er i ferd med å bli statsminister, er en 61 år gammel tidligere embetsmann. Han eier også en stor del av familiens virksomhet, og mesteparten av formuen kommer fra salget av et norsk selskap i 1977 som laget støpejernsovner og peiser.

