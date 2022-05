Med sitt nye album vender Romeo Elvis tilbake til anklager om seksuelle overgrep (video)

Tre år etter utgivelsen av Chocolate er Romeo Elvis tilbake! Rapperen slipper sitt nye album denne fredagen, og alt kan skje. For å snakke om dette var han gjest på RTL TVI denne onsdagen, på slutten av 13.00-nyhetene. Kunstneren forklarte at «avslappet», «tok tid» å forberede dette nye verket, tittelen som var en setning som bestemoren hans nylig hadde fortalt ham. Angels bror forklarte at «alt kan skje» har to betydninger.

Romeo Elvis erkjenner det vi finner i bakgrunnen av dette albumet Anklagen for seksuelle overgrep han sto overfor i september 2020. På den tiden forklarte en tenåring på Instagram at artisten hadde rørt henne i prøverommet til en klesbutikk. Romeo Elvis benektet ikke fakta, og innrømmet at han «brukte (hans) hender upassende på noen og trodde han svarte på et anrop».

I dag, sier han, «må det være klart». «Det er viktig å ta ansvar. Dette er en upassende gest. Jeg har offentlig beklaget til den personen,» sa han på RTL TVIs pakke. «Jeg vet hvilken innvirkning jeg kan gjøre, hvilken innflytelse jeg kan ha generelt. Å være bevisst er viktig.»