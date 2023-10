Med tårer i øynene tar Patrick Fiori barna med til dette stedet som ligger ham varmt om hjertet.

Synlig rørt uttrykte han beklagelse over ikke å kunne returnere dit. «Jeg har familie der. Mine oldeforeldre er gravlagt der. Jeg ville ta med barna mine dit, og jeg kan ikke mer, det er alt.»Han fortsatte.

Han var der for noen måneder siden og var veldig imponert over besøket: «For to år siden var jeg der. Jeg dro med en fransk delegasjon, og der skjedde det helt forferdelige ting. Og det som plager meg mest er at takene må falle slik at folk kan se hverandre. Jeg er traumatisert.»kunngjorde Patrick Fiori.

Artisten, som er veldig knyttet til utseendet hans, snakket om sin musikalske fremføring av Corsu Mesu Mesu, inspirert av sin korsikanske mor. Da han var ung sang han sanger på korsikansk dialekt. Patrick Fiori hadde ideen om å bringe sangere fra øya og kontinentet sammen for en spesiell konsert.