MediaSpecs på vei. MediaSpecs-databasen blir mobil!

Det er nå enda enklere å søke, jobbe og planlegge i databasen! Mens du før måtte sitte foran datamaskinen for å enkelt få tilgang til den, kan du nå få tilgang til databasen fra smarttelefonen eller nettbrettet via nettsiden med din vanlige pålogging. Kort sagt, MediaSpecs er nå også tilgjengelig On The Road.

Du må konsultere siste liten informasjon i stien av møtet ditt? Hvor mye koster en leaderboard på denne nettsiden? Hvilke dimensjoner bør jeg planlegge for en halv side av dette magasinet? Hvem er kontakten i dette selskapet? Hvilke byråer tilbyr reklame på brødposer? Eller: hvilke medier vurderes for medieplanen?

All informasjon du kan finne i datamaskinens database, samt alle endringene du kan gjøre på datamaskinen, kan nå gjøres fra smarttelefon eller deg TablettHvor er du.

IT-teamet kl Mediespesifikasjoner har ikke spart på å tilby deg en database med responsive funksjoner.

For å hjelpe deg med å komme i gang med smarttelefoner og nettbrett, forteller teamet deg her hvor du finner de viktigste navigasjonselementene:

filtre : fortsatt til venstre, nå øverst bak den blå knappen

: fortsatt til venstre, nå øverst bak den blå knappen media – mennesker – selskaper faner : fortsatt øverst til høyre, nå bak den blå knappen

: fortsatt øverst til høyre, nå bak den blå knappen navigasjonsmeny (nettsted/database) : fortsatt øverst, nå til høyre bak den sorte og hvite hamburgermenyen

: fortsatt øverst, nå til høyre bak den sorte og hvite hamburgermenyen medievalg og planer – fortsatt øverst, nå bak den grønne rullegardinmenyen

– fortsatt øverst, nå bak den grønne rullegardinmenyen personalisering : med nelliker – reduser det du ikke trenger, utvid det som er nyttig for deg

Opplev utseendet og følelsen til MediaSpecs mobildatabase selv ved å koble til nettsiden via smarttelefon eller nettbrett. Eller ta en rask titt ved å minimere nettleservinduet på din stasjonære datamaskin.