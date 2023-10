MediaTek Dimensity 9300: Ny lekkasje bekrefter 12-kjerners Arm Immortalis-G720 GPU og Cortex-X4 kjerneklokkehastighet

Selv om Mediatek planlegger å lansere Mål 9300 Noen uker senere har AP ennå ikke debutert på benchmarking-nettsteder. Det kan være en sammenheng med med varmeproblemerMediaTek avviste påstanden på det sterkeste. i dag, Digital chattestasjon Lys på andre toner.

EN tidligere lekkasje MediaTek Dimensity 9300 har totalt åtte prosessorkjerner, fire Cortex-X4-er og fire Cortex-A720-er i et 1+3-arrangement. Den første Cortex-X4 er klokket til 3,25 GHz. Dette tallet er imidlertid ikke endelig og kan bli revidert senere. En annen uttalelse De andre Cortex-X4-kjernene er klokket til rundt 3.0GHz og Cortex-A720-klyngen er klokket til 2.0GHz.

Lekkeren sier at MediaTek ikke har bekreftet Dimensity 9300s endelige klokker internt, noe som indikerer at den fortsatt modifiserer brikken. Denne iterasjonen av brikken skal «drepes». Snapdragon 8 Gen 3 Basert på CPU-ytelse (AnTuTu v10). Hvis dette viser seg å være sant, kan det til og med gi Apple A17 Pro mye for pengene.

Andre funksjoner til MediaTek Dimensity 9300 inkluderer en 12-kjerners Arm Immortalis-G720 GPU. Ytelsen kan sammenlignes med fremtidens Adreno 750, men dette kan endre seg på grunn av tilstedeværelsen av «bugs». I tillegg kan GPU-ytelsen reduseres for å kontrollere temperaturen.

