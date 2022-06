MediaTek-inntektene øker med den siste Dimensity 8000/9000

Til tross for den bransjeomfattende halvlederkrisen, er det grunn for MediaTek-ledere til å fortsette å smile. Faktisk så den taiwanske brikkedesigneren sin omsetning øke med rundt 33 % de første fem månedene sammenlignet med samme periode i fjor. Overraskende nok har selskapet allerede annonsert at det ikke vil ha noen problemer med å nå målene som ble satt i andre kvartal.

En suksess spesielt på grunn av spenningen forårsaket av SoC Dimension 8000/9000 som ble allment akseptert av kinesiske giganter som Oppo, Vivo eller Xiaomi. Faktisk, selv om noen modeller av disse merkene er utstyrt med Qualcomm-brikker i Europa, har noen av disse merkene valgt en tilsvarende fra MediaTek for hjemmemarkedet. Gode ​​nyheter for amerikanske Qualcomm eller Samsung, som har vist seg å være ekstremt dyktige til å levere motsatt vekt i segmenter som en gang var vanskelige å konkurrere med.

En strategisk 8000-serie

Det skal bemerkes at disse SoC-ene gir en god mengde kildestrøm samt komplett tilkobling. 8000-serien, egnet for mellomtoner, for eksempel wifi 6E, kompatibel med Bluetooth 5.2, og 5G-modemet (millimeterbølger) garanterer hastigheter på 4,7 Gb/s. I tillegg gir Mali-grafikkbrikker de mest relevante tjenestene innen videospill. Så selv i Frankrike kan vi forvente at denne typen spesifikasjoner vil spre seg i fremtidige smarttelefoner.

Denne positive trenden kan imidlertid gå uten damp i juni. I møte med utbredt inflasjon kan produsenter redusere antall bestillinger, bremse forsyningskjeden og prøve å justere prisen på smarttelefoner som allerede er på markedet.

