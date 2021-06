Medierapporter sier at nordkoreanere er bekymret for Kim Jong-un

Noen dager etter at bildene viste Nord-Koreas Kim Jong-un å miste vekt, rapporterte statsmedier at folk i landet var bekymret og “hjertesorg” over at han var deprimert.

Etter å ha sett videoopptak fra den nordkoreanske lederen, ble statssenderen KRD, en uidentifisert Pyongyang-borger, sitert på å si: “Ser på den anerkjente generalsekretæren [Kim Jong-un] Besvimelse knuser hjertene til folket vårt så mye. “

– Alle sier at de tok imot tårene, sa han til Reuters.

Selv om klippet ikke kunne verifiseres uavhengig, rapporterer Reuters at innbyggere i Pyongyang som ble sett i den sendte videoen, så på en konsert som Kim deltok på.

Spekulasjoner om den nordkoreanske lederens helse har vært utbredt siden begynnelsen av denne måneden, med bilder utgitt av statlige medier som viser at han er betydelig tynnere.

Dette er ikke første gang det er reist spørsmål om Kim helse. Da han savnet statsjubileet til statsstifter Kim Il Sung i april i fjor, ryktes det at han var i “stor fare” fordi hans hjerteoperasjon hadde mislyktes. Han dukket endelig opp offentlig tre uker senere, og ga vei for rykter.

Analytikere som følger Nord-Korea har sagt at Kim, som er tynn samtidig som det er matmangel i landet, kan ha “kampanjeverdi”.

Kim erkjente at landet deres sto overfor en “anspent” matkrise denne måneden, hvor det ene området ble rammet av Govt-19-epidemien og det andre av flom forårsaket av fjorårets orkan.

Til tross for at Nord-Korea hevdet at det ikke engang er et eneste tilfelle av Govt-19 i landet, har Kim innført tøffe antivirustiltak, noe som har belastet økonomien.