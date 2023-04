Medlemmene er anonyme: Daft Punk stjal alt fra Telex!

Selv om Daft Punk ble oppløst i 2021, forblir den i nyhetene. Bevis med utgivelsen av Thomas Bangalters soloalbum, den ene halvdelen av den franske duoen, og spesielt jubileumsutgaven av albumet Tilfeldig minnetilgang (5 Grammy Awards!) feirer tiårsjubileum i år. På menyen: 35 minutter med uutgitte spor, demoer og andre studioøkter, det er ni titler.

I tillegg til musikken, utmerket flaggskipet til French Touch seg ved anonymiteten til medlemmene, godt gjemt under robothjelmene deres. Hvem kan være sikker på at Thomas Bangalter og Guy-Manuel de Homme-Christo gjemte seg godt under denne enheten når de opptrådte på konsert eller på TV? Kanskje de ble inspirert av telexen? Michael Moores sier at gruppen på det tidspunktet ønsket å sende et lignende utseende for å representere seg selv. «Vi vil ikke at livet til en musiker skal gå på veien, så konserter», forklarer han. I begynnelsen av gruppen hadde de også masker. «Fordi vi tre kommer fra forskjellige musikalske bakgrunner, og vi vil ikke at folk skal knytte forbindelser mellom oss..

De som husker, glem ikke at Mark Moulin, Michael Moyers og Dan Laxman også dukket opp i masker i klippet «Twist in Saint-Tropez». «å skape mystikk», sier Dan Luxman. En «god idé» tok slutt da Telex ble eksportert til Tyskland. «Tyskland ba oss endre utseendet vårt fordi det var terrorister fra den røde hæren på den tiden. Det var dårlig.

«Daft Punk stjal alt fra oss, men de snakker ikke så mye om oss. Tviler…» (ler)