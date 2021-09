Medlemmer av den nederlandske kongefamilien besøker Norge – Royal Central

Kong Willem-Alexander og dronning Maxima var på vei til Norge. Kongeparet kommer på offisielt besøk på invitasjon av kong Harald i november.

Det nederlandske kongehuset har kunngjort at kong Willem-Alexander og dronning Maxima besøker Oslo og Trondheim under sitt statsbesøk fra 9. til 11. november.

Statsbesøket vil understreke de “utmerkede forbindelsene mellom Norge og Nederland. Hovedtemaene for besøket vil være bilateralt og internasjonalt samarbeid, klimaendringer, energiovergang og bærekraft”, ifølge Royal Dutch House.

Dette blir det andre offisielle besøket av kong Willem-Alexander og dronning Maxima i år. Medlemmer av den kongelige familien besøkte tidligere et statsbesøk i Tyskland i juli. De hadde sist besøkt Indonesia fra 10. til 12. mars 2020, kort tid før den globale pandemien stengte og tvang grenser.

Dette vil være det første kommende statsbesøket i Norge siden pandemien begynte, selv om kronprins Haakon besøkte California i april for å diskutere måter å samarbeide om grønne og bærekraftsinitiativer.

Europeiske kongelige har begynt å reise utenlands oftere i høst, inkludert dronning Maxima, som var i New York City denne uken for FNs generalforsamling. Som FNs generalsekretærs spesialadvokat for finans for inkluderende utvikling, var hun ansvarlig for å utarbeide og levere sin årlige rapport til generalsekretær António Guterres.

I sin rapport skrev dronning Maxima: “Innsats for å komme seg etter det nye koronaviruset har ført til utbredt erkjennelse av viktigheten av økonomisk inkludering og digitalisering. Derfor er det viktig å bygge videre på dette momentum og gå videre for å skape virkelig inkluderende økonomier og samfunn. . ”

Dronning Maxima har vært spesialadvokat for inkluderende utviklingsfinansiering siden 2009.

Flere detaljer om statsbesøket til kong Willem-Alexander og dronning Maxima til Norge vil bli kunngjort på et senere tidspunkt.