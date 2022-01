Medvedevs svar til en del av Australian Open-publikummet: “De har sannsynligvis lav IQ” (videoer)

I sin 2. runde-kamp mot Kyrgios møtte den russiske spilleren et spesielt stille australsk publikum.

EPA







Se Leticia Davitovich

Lagt ut 20.01.2022 kl. 13:04 Studietid: 2 minutter



D.Anil Medvedev vinner andre runde mot australske Nick Kyrgios i Australian Open. I fire sett hadde verdens nr. 2 motstanderens interesse, men måtte også møte den australske offentligheten som kokte over for å støtte den lokale spilleren.

Medvedev unnlot ikke å påpeke dette på slutten av kampen. Da Jim Courier var i retten for å hente sine første opptak, ba han det russiske publikum om å slutte å plystre. “Gutter, jeg ber ikke om noe, bare vis litt respekt til Jim Courier. Han vant her, takk. Respekter i det minste noen og respekter Jim Courier, sa russeren. Kureren forteller ham at publikum egentlig ikke plystrer, men at Cristiano Ronaldo er «SIU» om feiringen. Dette ropet ble allerede plukket opp av det kirgisiske publikum under Australias første kamp. Medvedev, som er kjent for å ikke ha noen tunge i lomma, sto ikke.

Ved Eurosports mikrofon henvendte han seg til publikum, som var spesielt stille mellom de to tjenestene. “Da jeg fikk den andre tjenesten, begynte publikum å lage støy, og det var skuffende,” kommenterte Medvedev. “Ikke alle, men de med lav IQ.”