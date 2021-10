Mega svarer på Test Achats: “9 av 10 kunder var enige i forslaget om innskuddsøkning”

Ni av 10 kunder som ble tilbudt en økning i forskuddsregningen godtatt av Mega. Og knapt 0,1 % sendte inn en klage, bemerker energileverandøren tirsdag som reaksjon på kunngjøringen, dagen før, at Økonomitilsynet ville åpne en ny etterforskning i løpet av et år rettet mot det.

I begynnelsen av oktober sendte Test Achats inn en klage mot Mega til den økonomiske tilsynet. Forbrukerorganisasjonen kritiserte energileverandøren for å kreve høyere forskuddsbetaling til sine kunder, også de med fast kontrakt. Testkjøp mottok 350 forbrukerklager bare i september. I en reaksjon sendt tirsdag sa Mega at hun ikke var klar over en ny etterforskning rettet mot ham. Når det gjelder økningen i forskuddsbetalingsregninger, erkjenner Mega at det var den første energileverandøren som tilbød en rekke av sine kunder en økning i forskuddsbetaling. Leverandøren opplyser at den har gjennomført en individuell situasjonsanalyse av hver kunde for å sjekke om forbruket er høyere enn forskuddsfakturaen. Mega forklarer at hun ønsket å beskytte dem mot en enorm reguleringsregning gitt den siste økningen i energiprisene. Selskapet sier også at det har advart kundene sine.

Det presiseres at berørte oppdragsgivere alltid har mulighet til å avslå den foreslåtte økningen. Mellom 60 og 70 % av kundene fikk et høyere betalende tilbud. “90 % av disse kundene aksepterte tilbudet. Omtrent 10 % avviste det, og Mega brukte derfor ikke økningen på dem. 0,1 % sendte inn en klage.”I henhold til leverandør. Sistnevnte har blitt oppsøkt og “Alle problemer ble løst positivt”, Vi bekrefter. Mega har om lag 300.000 kunder for til sammen rundt 600.000 kontrakter for levering av gass og elektrisitet.