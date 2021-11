Megan Markle mistenkte at faren ville røpe det personlige brevet hun hadde skrevet til ham.

Prins Harrys kone, Megan Markle, avslørte onsdag at hun mistenkte at et brev sendt til faren hennes hadde blitt lekket til pressen under en ankeforhandling om parets løslatelse.

Under den andre dagen av rettssaken i London gikk avsløringen av tilståelsen til den tidligere kommunikasjonssekretæren til prins Harry og hans kone Jason Knauf i retning av sikkerheten til tabloidposten søndag.

Avisen i et stort opplag anket anken og konkluderte med at publiseringen av dette personlige brevet fra Megan først var “tilsynelatende overdreven og derfor ulovlig.”

Meghan Markle, en 40 år gammel amerikansk skuespillerinne, vant sitt personvernsøksmål mot pressen i februar. Han er tiltalt for å ha publisert et brev skrevet i 2018 der han ba faren, Thomas Markle (77), slutte å stikke og lyve i media om deres ødelagte forhold.

Kastet brev?

I sitt vitnesbyrd om saksgangen forklarte Jason Knauf at Megan Markle fryktet at faren hennes ikke respekterte konfidensialiteten til utvekslingene deres fordi han samarbeidet med pressen.

Derfor ble brevutkastet skrevet med “hun kan rømme” i tankene, Mr. Ifølge Knauf gjorde faren hans “offentliggjort at hertuginnen påpekte for meg at hun innså at det var mulig.” Av disse grunnene avslører sistnevnte at han tiltaler ham som “pappa” i brevet.

I følge Andrew Caldecott, advokat for The Mail on Sunday, Associated Newspapers Ltd (ANL) utgiver, er vitnesbyrdet i strid med “skjemaet som er sendt til dommeren”, ifølge hvilket “Mr. Markles eneste øyne”.

Diskusjon med kongefamilien

Prins Harrys kone bestemte seg for å skrive brevet etter å ha rådført seg med sentrale medlemmer av kongefamilien. Meghan Markles advokater hevder at Knauf ikke visste det.

Prins Harry (37), den sjette i rekken til den britiske kronen, har gjentatte ganger fordømt mediepresset på sin kone og har vært hovedårsaken til at han forlot kongefamilien siden april 2020.

Behandlingen av anken fortsetter frem til torsdag.