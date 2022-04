Megan Markle ønsker å gjøre dette fengende ordet til sin identitet

Folk og kongefamilien

Hertuginnen av Sussex snakker fortsatt om henne.

Jo større den er, jo mer akseptabel er den? Etter «Sussexit» avsluttet den tidligere skuespillerinnen og prinsen Harry en avtale på 21 21 millioner med Spotify. Men siden 2020 har radioen vært stille. En stillhet over kanalen. Men det er det: Megan Markle har endelig løftet sløret for podcastprosjektet til den svenske legenden.

Patenteres snart?

ArkitekterDette er navnet på en lydserie dedikert til lignende bestrebelser «Hold kjeft kvinner» Ved kommandoer etablert av fellesskapet. Hertuginnen vil omgi seg med et komplett panel av eksperter «Kvinner som vet hvordan denne typografien former historiene våre»Rapporter Vanity Fair. Samtidig får vi vite at paret forsøkte å registrere ordet med de greske røttene «orkide» for å bli eiere. Forespørselen ble sendt til U.S. Patent and Trademark Office forrige måned. Det er det. Den tilbakevendende holdningen blant folk i Sussex gjelder ikke alle. «Det må være et tåpelig og dristig forsøk på å få et ord «egen»».Spesielt forkastelig Greek City TimesPå siden hans. D.Bedrifter har ikke lyktes fordi de kan utfordre dette absurde kravet.