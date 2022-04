Megan Markle vender tilbake til Europa etter å ha vært utro mot Elizabeth II

Folk og kongefamilien

Den tidligere skuespilleren skal reise til Nederland sammen med prins Harry.

Dette er splittende nyheter. I løpet av de siste ukene har Harry (fortsatt) spent publikum med det britiske monarkiet. Grunnen? Den 37 år gamle prinsen nekter å sette sin fot i kongeriket fordi han mener sikkerheten til seg selv og familien ikke vil være ordentlig sikret der.

Gjest i siste liten

Av denne grunn, offisielt, har Elizabeth IIs barnebarn besluttet å ikke delta på hyllesten til prins Philip 29. mars i Westminster Abbey. Duke ønsker imidlertid å reise til Nederland for å delta på sine Invictus-kamper. I dag får vi vite at Megan Markle også kommer med ham. Så, Sussex vil mobilisere hacket for sportsbegivenheten som vil finne sted fra 16. til 22. april. Dette er parets første europatur siden «Maxit», og det er foreløpig ikke kjent om Archie, 2 og Lilliput blir der i 10 måneder. Nyhetene skremte folk på tvers av kanalen, hvor resultatet raskt ble beskrevet«Egoisme». Må være medlemmer av kongefamilien «Øyenbryn» Denne gangen sier Harrys side at han visste at Megan Markle ville ha rett Glass. En uke til blir synet for mange i Nederland.