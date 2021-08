Megan Markles siste nyheter – Duchess ’40th Birthday Poetry Appeal 217 ganger lastet opp av fans på Instagram

Meghan Markle passer fans til å laste opp bursdagsdiktet hennes – men bare 200 er så langt

Hertuginne av Sussex ga ut en lysende komedievideo før 40 -årsdagen hennes – og lanserte et nytt initiativ kalt 40 × 40.

Hertuginnen ber A-Listers og medlemmer av publikum, inkludert Adele og Stella McCartney, og medlemmer av publikum om å donere sin tid for å “hjelpe kvinner tilbake til jobb”.

Også i et innlegg på sitt arkivnettsted ba han fansen om en bursdagsgave – om å dele et ferdig Instagram -innlegg med hashtags # 40 × 40 og #CompassionInAction.

Kunstverket til innleggene inneholder en poetisk lesning: “For kvinner som gir alt, gir vi vår tid. Er du inne?”

Også dette nettstedet ga et anbefalt emne for folk å bruke:

“Vennligst doner tiden din med meg. Sammen kan vi bidra til global medfølelse og positiv endring.

Innen 24 timer etter at videoen ble utgitt, analyserte The Sun imidlertid online Instagram -innlegg og fant 217 offentlige innlegg som delte et akrostisk dikt designet av Megan ved bruk av hashtaggen 40 × 40.