Meghan Markle bruker ikke sitt virkelige navn, og ingen forstår hvorfor

Det er mange hemmeligheter rundt den britiske kongefamilien. Og dette er forvirrende: Hvorfor bruker ikke Meghan Markle sitt virkelige fornavn? Ved fødselen ble hertuginnen av Sussex kalt «Rachel Meghan Markle», men i dag kaller den tidligere skuespillerinnen seg Meghan.

Megan, et scenenavn?



Så langt, «Ingen forstår hvorfor.» Harrys kone avviser navnet Rachel. Frøken Markle «Hun selv snakket sjelden, om noen gang, om Rachels ødeleggelsesproblem. Jeg vil bare nevne kort i noen få intervjuer», En journalist fra forklarte innvirkning I selve 2018. Kongelig ekspert Lisa Ryan fortalte også til The Cut: «Jeg vet ikke hvorfor Meghan droppet «Rachel»-delen av navnet hennes, men Meghan er ikke et scenenavn, men et navn som har fulgt henne siden barndommen. Jeg visste fra en ung alder at hun ville kalle seg Megan.

Teorier blomstrer

«Min første reaksjon var å si at Rachel ønsket å bli kalt noe annet fordi hun var så mainstream på 1980-tallet…», En kongelig ekspert rapporterer. Hun tror imidlertid ikke på denne ideen.«50 % av jentene født på 1980-tallet ble kalt Meghan, så hvem vet egentlig?»

Fornavnet Rachel ser ut til å plage prins Harrys kone mest. Faktisk fjernet hun Archies fornavn fra fødselsattesten hans en måned etter fødselen hans i 2019. I dokumentet kan man lese: «Hennes kongelige høyhet hertuginnen av Sussex«Så ingen spor etter Rachel Markle.