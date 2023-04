Meghan Markle sendte et eksplosivt brev til Charles III og svarte på hans fravær under kroningen

Nye åpenbaringer. Innholdet i et privat brev sendt til Meghan Markle og Charles er blitt avslørt av britisk presse. Detaljer kaster nytt lys over den amerikanske skuespillerinnens fravær fra kongens kroning 6. mai.

Denne fredagen, telegram Hertuginnen av Sussex har avslørt at hun sendte et brev til den tidligere prinsen av Wales for å finne ut hvem den senior kongelige som står bak rasistiske kommentarer om Archie. Utvekslingen fant sted i 2021 og ble spesifikt festet «ubevisst skjevhet» I dette tilfellet «av selskapet». I følge en britisk aviskilde, «Hertuginnen føler at hun ikke har fått et tilfredsstillende svar på bekymringene hennes.. En omstendighet som delvis forklarer hans fravær fra London.

Meghan Markle og teamet hennes reagerte raskt ved å sende ut en pressemelding dagen etter. «Hertuginnen av Sussex lever livet sitt i nåtiden og tenker ikke på brevene fra to år siden, knyttet til samtaler for fire år siden. Ethvert forslag om det motsatte er falskt og åpenbart absurd. Vi oppfordrer tabloidmediene og ulike statlige korrespondenter til å sette en stopper for det slitsomme sirkuset de lager.Kan du studere der?