Meghan Markle slengte av Elizabeth IIs venn: «Jeg synes synd på Harry»

Urealistiske forventninger? Lady Glenconner ventet på dronningens yngste prinsesse Margaret i tretti år. Hun var også en venn av sistnevnte, og ingen andre kjente til hvordan det britiske monarkiet virket.

Royal Trusts

Podcast gjest «Rosebud med Kyles Brandreth», Lady Glenconner har sagt sin mening om Meghan Markles ekspressovergang til Windsors. «Megans problem er at hun ikke vet hva som egentlig forventes av henne. Jeg er ikke i tvil om at hun så det som en merkelig fremføringsrolle, som å kjøre i en gyllen vogn. Faktisk, mesteparten av tiden, er det ganske kjedelig å være medlem av kongefamilien. Hun analyserte. Dette gapet mellom fantasi og virkelighet skapte raskt friksjon som ga henne kallenavnet «Den tøffe hertuginnen» i korridorene til Buckingham Palace. Anne Glenconner fordømmer «Sussexit» og sier at hun «Harry klaget. Gitt situasjonen.

Et ømt øyeblikk mellom Kate Middleton og prins William

Lady Anne har utdypet rollen som kongelig fortrolig i sine bestselgende selvbiografier. «Min mor var en ventedame for dronningen, min far var en våpenridder for kongen, min oldemor var en hertug for dronning Mary, og min onkel var i dronningmorens husholdning. Min tante var en ventedame for dronningemoren. Dette er oss», sa hun i preteritum.