Meghan Markles far kjenner ikke lenger igjen sin egen datter: «Jeg er sjokkert»

Gapet mellom dem er stort. Meghan Markle og faren hennes har vært i strid siden den tidligere amerikanske skuespillerinnen ble med i den britiske kongefamilien. Thomas Markle har igjen slått ut over datterens holdning på TV.

«Ingen unnskyldning»

Den tidligere fotografidirektøren var gjest på «Good Morning Britain» mens Meghan Markle og prins Harry avsluttet Invictus-lekene i Tyskland. Og han viste ingen nåde. «Jeg er en virkelig kjærlig far, og hun vet det, og det er ingen unnskyldning for å behandle meg slik, og ingen unnskyldning for å behandle besteforeldrene slik.»han beklaget,Et knust hjerte». Som en påminnelse fikk Thomas Markle aldri møte barnebarna Archie og Lilibet. Han insisterer på at han ikke forstår kvinnen Meghan Markle har blitt de siste årene. «Jeg ble sjokkert. Dette er ikke den jeg kjente som min datter.» Han bannet.

Meghan Markles far sprenger Sussexes og deres «falske doktrine».

Dette er ikke første gang Doria Raglans eksmann angriper sussexene offentlig. «Jeg trodde kongefamilien hadde en viss verdighet. Da ville han ha tatt seg tid til å fly for å møte meg.»Han sa om Harry i 2022.