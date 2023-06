Meghan Markles gamle CV dukker opp igjen på sosiale medier

Meghan Markle vil delta Klær Story moteshow. (New York, 12. juni 2012.) Gode ​​bilder

Vintage fotografi, bittesmå karakterer og skjulte talenter… Hertuginnen av Sussex sin tidligere curriculum vitae ble nylig delt på Facebook.

Det var en tid da Meghan Markle ikke var en hertuginne eller en kjent skuespillerinne Klær (2011) Prins Harrys kones eks CV dukker opp igjen på tidligere agents Facebook-profil Daglig post Denne tirsdagen 27. juni. «Hadde gleden av å møte den herlige Meghan Markle flere ganger som agent, men morsomt nok kunne jeg ikke få rollene hennes fordi hun hadde liten erfaring», sto det i innlegget?

Dokumentet, datert før 2006, inneholder et elegant svart-hvitt portrett av en ung kvinne iført en stringtruse og iført en bolle. Selv om vi ikke vet den nøyaktige perioden da Meghan Markle la ut denne curriculum vitae, vet vi at hun brukte den før hun fikk en rolle som modell med kofferter på showet.Avtale eller ingen avtale«, i 2006.

biroller

CVen hennes ble skrevet i en alder av 24 og viser mindre roller spilt av den tidligere skuespillerinnen i hennes tidlige dager, inkludert Natasha i serien. Century City (2004) og Jill In Sykehus (2001). Men hans teaterforestillinger, hans forestillinger i skuespill osv Annie, Into the Woods Eller utganger. Den siste karakteren som er nevnt i filmen er den til Natalie 7 år med bevisstløshet (2005), med Ashton Kutcher.

Dokumentet nevner den unge kvinnens høyde (1,68 m) og vekten hennes (51 kg). Men hans skjulte talenter, som evnen til å snakke flytende fransk og spansk, trener kickboksing, dans, klassisk dans eller til og med opptre i musikkteater. I 2011 fikk Meghan Markle rollen som Rachel Jane Klær – Mulighet til å åpne dører til suksess.

