Meghan og Harry ble igjen satt til side ved en hemmelig kongefamiliebegivenhet

Begeistret av publikum ble han sparket ut fra balkongen som var reservert for aktive medlemmer av den britiske kongefamilien, som ikke deltok på den store Buckingham-konserten … Meghan og Harry hadde en opplevelse. Jubilee er mildt sagt vanskelig. Det California-baserte paret var på sidelinjen av en annen britisk kongefamiliebegivenhet, som bekrefter deres ikke-monarkiske status.

På podcasten «The Good, the Bad and the Rugby» avslører den tidligere rugbyspilleren Mike Tyndall at paret er fremmedgjort. Hemmelig møte Arrangert av hans kone, Zara Dindell, barnebarn til dronning Elizabeth II. Den tidligere Gloucester rugbyklubbsjefen nevnte det også Et av høydepunktene i denne 4 dagers feiringen.

Ifølge den tidligere rugbyspilleren ble det arrangert en hemmelig lunsj «mellom slektninger» for å samle medlemmer av kongefamilien som ikke var invitert til balkongen. I følge Mike Tyndall ville Sussex bevisst ha unngått arrangementet når paraden var over, ivrige etter å bryte seg inn i leiren for å bli med i Fragmore Cottage.

En handling som av noen kan anses som støtende, spesielt av andre medlemmer av kongefamilien, som prinsesse Eugene. Faktisk forsøkte prins Andrews yngste datter ofte å styrke båndet mellom Sussex og kongefamilien til tross for spenninger.