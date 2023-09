Meghan og Harry gjør kongelige flaue: «Litt og lite»

En stilling som utvilsomt vil glede Sussex. Meghan Markle og prins Harry, som har vært plaget av rykter om splittelse i år, holdt på en enhetsfront i flere dager i Tyskland. Det er her Invictus Games, et idrettsarrangement for funksjonshemmede laget av Duke, finner sted.

«Det er paradoksalt» Samtaler, øyeblikk av medvirkning med idrettsutøvere… disse spillene er en mulighet for par til å helbrede et spesielt blakket image. Deres sanne falske jakt i New York og slutten av avtalen deres med Spotify har faktisk fått deres popularitet til å falle dramatisk. Denne gangen ser deres dedikasjon til Invictus Games ut til å være til skade for den britiske kongefamilien, som stort sett er fraværende i denne utgaven. «Jeg er så lei meg…»: Meghan Markle gjenforenes med prins Harry i Tyskland Noen spillere rapporterer at de misliker mangelen på støtte fra Windsors telegram. «Det er ironisk at Buckingham Palace sier så mye om Highland Games (Sports- og kulturkonkurranser utviklet i Skottland i 1856, red.anm.) enn Invictus Games, selv om de har militære titler. Ved å gjøre det virker palasset mindre og mindre. Bitterheten mot Harry bør ikke falle på Invictus Games-konkurrentene.», leser vi i avisen. Som en påminnelse avsluttes dette sportsarrangementet lørdag 16. september.