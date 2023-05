Meghan og Harry, ny utgivelse alle smiler: par på landsbygda?

I følge en artikkel Paris-turneringen Frankrike Av Seraphine Roger

Bare dager etter begynnelsen av året tilbrakte alene i villaen deres i Montecito, reiste prins Harry og Meghan Markle hver for seg og deretter som et par. Hertugen og hertuginnen av Sussex er tilbake i søkelyset, og avslutter måneder med stillhet. Selv om den britiske kongefamilien har vært i søkelyset de siste dagene, har paret valgt å time tilbake til offentligheten i forbindelse med kroningsseremoniene. Fredag ​​12. mai ble de sett på gatene i Santa Barbara.

Prins Harry og kona nøt en kveld i California. De to ble sett da de forlot sushibaren på Michelin-stjernerestauranten Montecito. Hender, og alle smil, vises på bildene de har avslørt på nettstedet TMZ. Med håret stylet i en glatt hestehale, valgte hertuginnen av Sussex en kort brun Heidi Merrick-kjole, en liten Cesta-veske og et par Hermes-sandaler. Prins Harry på sin side hadde på seg en svart T-skjorte over hvite bukser.

En utflukt som kommer en uke etter kroningen av Charles III. Meghan Markle ble i USA mens hennes yngste sønn tok en to-dagers tur for å delta på arrangementet. Etter uker borte fra fotografer, dukket hun opp overraskende mens hun boltret seg med venner. Et blikk som tiden ikke kan gå uten å tenke på. Han savnet sin svigerfars kroning, og dukket opp i fin form og omgitt av venner, snarere enn ensom og misfornøyd, slik noen forestilte seg den gangen.

Meghan Markle hedret for morsdagen

Meghan Markle utnyttet helgen til å feire morsdagen og fremheve en av hennes forskjellige veldedige forpliktelser. Søndag 14. mai dukket Kelly McGee Zajfen, medgründer av den Los Angeles-baserte Alliance of Moms Association, opp på en av vennenes Instagram-kontoer. Hun berømmet morens investering og kvaliteter til Archie og Lilibet (4 år og 1 år): «Jeg tenker umiddelbart på deg, Meg. Så utrolig omsorgsfull, varm og åpen du er. For en fantastisk venn og mor. […] Du vil alltid si ja først og støtte de du er glad i. Du er en sterk talsmann for de som trenger det.»Kan vi lese?