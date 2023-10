Meghan og Harry: Stjernebesøket deres i New York bestod ikke

Et blandet møte. Meghan Markle og prins Harrys siste ferie i New York endte i en «jakt». Høyere. Nå tilbake er ikke Sussex immun mot ny kontrovers.

«Miljøkrigere»

Hertugen og hertuginnen deltok på den andre utgaven av den årlige feiringen av Verdensdagen for psykisk helse tirsdag 10. oktober. Paret deltok i et rundebord spesielt organisert av deres Archiwell Foundation og Project Healthy Minds-organisasjonen. Meghan Markle og prins Harry ble eskortert fra hotellet til arrangementet av syv SUV-er. Problemet? Han kritiserer at avstanden bare er 60 meter Daglig post. «Miljøkrigerne Harry og Meghan leder en konvoi av syv bensinslukende biler gjennom en byblokk»En britisk tabloid publiserte overskriften på nettstedet sitt.

Meghan Markle snakket spesifikt om rollen sin som mor når det kommer til Archie og Lilibets mentale helse. «Å være mor er det viktigste i hele mitt liv. Jeg må si at jeg er heldig, barna våre er veldig små, så dette er ikke i vår umiddelbare fremtid. Jeg sier at som forelder er dagene lange, men årene er korte. Så det bekymrer meg, men fremgangen vi gjorde i fjor gir meg mye selvtillit og energi. erklærte hun.