Mehdi Bayat diskuterer med Charleroi-supportere: «Investorankomst? Spørsmål må stilles»

Presserommet i Mumburg hadde bare infrastrukturen for å bekrefte at Mehdi Baid ikke bevarte rekorden sin med en presidenttale verdig en bøllete politiker. Karam ble med og forsvarte avgjørelsene til Sportings administrerende direktør Charleroi, for å kunngjøre Kareem Belhos» avgang da klubben hans var i krise av den typen form han hadde ønsket seg tidligere.

Men til tross for lanseringen av et nytt prosjekt i fjor sommer, har Henuers en god sjanse til å komme seg inn blant topp 8. Ok, den sterke mannen på nummer 22 har nesten innkalt støttespillerne sine for å sende meldinger og svare på kritikk.

Utvekslingspolitikk

Kommentarer fra tilhengere av Mambourg-innbyggere på sosiale nettverk uttrykker et visst alvor. «Vi føler en form for frustrasjon. Den råder. Av denne grunn må vi kommunisere på en måte som gjør at alle kan forstå vår filosofi.»

Zebras-fans, sinte over Nicholsons plutselige avgang til Spartak Moskva sist vinter, fikk et klart og nøyaktig svar som minner om noen historiske fakta. «Da det ble kjøpt opp i 2012 var vi i en virtuell konkurssituasjon. Den første balansen hadde et driftsunderskudd på 4,8 millioner og en negativ andel på 3,5 millioner. Arbeidet som ble gjort gjorde det mulig å justere den økonomiske stillingen. I dag er spillet har rundt 18 millioner positive aksjer. Gjennom årene har vi samlet 20 millioner formuer gjennom det harde arbeidet til sportsansatte, som alle er rikdommen i arven deres ved å appellere til sponsorer i motsetning til noen annen kapitalforsterkende eller kunstig økende organisasjon.

Mehdi Bayat spilte med åpenhet ved å beskrive sine inntektsandeler i Sporting. «Spilleroverføringer utgjør 50 % av driftsbudsjettet vårt. Fotball er en del av verden, du må akseptere det.»

Vil denne begrensningen presse den i tråd med sirenene for investorer å gå inn i hovedstaden i fremtiden? «Det har vi rett og slett fått beskjed om. Og det blir analysert internt.»

De implisitte flekkene og den urettferdige konkurransen mot Antwerpen begynte, og til tross for den russiske krisen ønsket lederen å forsikre supporterne om at Spartak ikke var helt klar på gebyret for å overføre Nicholson fra Moskva. «Vi vil fortsette å ha kontakt med dem. Det vil ikke være noe problem i denne saken.»

Resultater

Carolus skjerpet publikums tenner, støttet opp av spillernes iherdige og ambisiøse retorikk, og fraværet av de fire øverste plassene var overraskende likt nederlag.

«Dette året har vært en sesong med forandring. Etablering av en ny treårssyklus med fornyet stab og mobiliteten til mange komponenter vil ikke gjøre oss misfornøyde med disse sluttspill 2. Formelen har endret seg.»

Spørsmålet er ikke besvart, men vi kan juridisk forestille oss at Nicholson kunne ha inkludert X-faktoren mot de første 4. «Når vi ser på spillets prestasjoner siden det kom tilbake i 2012, innser vi at det er den største seieren på et tiår. Det betyr ikke at vi skal være fornøyd med det.»Han forsvarer seg.

Franco-iranerne ønsket å benekte det faktum at kamrene om vinteren skiltes med sine fineste juveler. «Jeg skal ikke snakke om falske nyheter, men det er mangelen på kommunikasjon fra vår side som har tillatt noen å uttrykke denne fantasien.

Fravær av sportssjef

Blant spørsmålene som følger er fraværet av en sportsdirektør som vil tillate Edward Stills menn å gå et skritt videre. «Privilegiene knyttet til denne stillingen har blitt anerkjent av meg. Vi har alltid handlet på denne måten, og kunnskapen vår i Belgia er anerkjent og misunnelig. Vi er kjent for å gjøre intelligente rekrutteringer.

Så ifølge ham er det ingen grunn til å jobbe selv om tiltakene for å industrialisere klubben fortsetter. «Vi restrukturerer rekrutteringsenheten vår. Vi har formelen for å forvente så mye som mulig ved å lage en liste med tre eller fire spillere for hvert trinn av exit-arrangementet. Vi teller alltid gjelden med ønsket om å kjøpe. Forløperen er i foran. Utfører den.»

Ny grunn

For å fullføre monologen sin ga den innfødte i Teheran ut en modell av den nye bakken. «For tiden er det en berikelse i Mumberg. VIP-er er utsolgt hele året. Den fremtidige bakken er den beste måten for Charlroy å bli en stor klubb. Dette vil tillate dem å flytte markørene. Spesielt når det gjelder inntekt. Denne multifunksjonelle høyttaleren vil gi komfort og opplevelse. Det er lett å ha det hyggelig før, under og etter en kamp. Vi håper å vinne mange flere trofeer.»

Som bevis insisterte Mehdi Bayad på å huske at han alltid holdt løftene sine. «3-6-9-planen respekteres. Stol på oss! Jeg ønsker tross alt ikke å splitte støttespillerne våre. Vi trenger din støtte. Vi er ikke i en krisesituasjon.» En åpenbar ting å huske. Det gjenstår å se om elementene i dette språket overbeviste menigheten hans.