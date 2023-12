Mehdi Bayat innrømmer å ha lidd av en utbrenthet: «Det er en realitet mange fotballklubbledere opplever»

Etter måneder med leting fant Sporting de Charleroi endelig en investor i USA David Helmer. Tillat denne nye tilstrømningen Mehdi PayatSå ensom ved Sportings hode til nå, å puste.

Strategiske beslutninger for klubbens fremtid vil nå ligge i hendene på David Helmer, Fabian Tepec og Mehdi Bayat, på samme tid Daglig leder Pierre-Yves Hendrix Vil fortsette å sikre den daglige ledelsen av klubben med frykt.

Etter pressekonferansen snakket Mehdi Bayat på mikrofonen vår om sin mentale helse: «Jeg var like over utbrenthetsterskelen. Når vi ikke lenger innser hvor mye stress vi hele tiden er under. Når du skader kroppen din. Dette er en realitet som mange fotballklubbledere opplever. Vi snakker ikke ofte om det, men det er et faktum. Mitt personlige mål er å komme til dette punktet i livet mitt.«.

Med sin nye rolle vil Mehdi Payat kunne vie litt mer tid til familien sin.

«Jeg er menneskelig. Jeg er en kjærlig ektemann og en kjærlig far til to døtre. Kanskje jeg kan ta vare på dem litt mer. Men jeg vil alltid være en hyperaktiv person. At Det er en del av personligheten min som jeg ikke tror jeg kan skille meg helt fra. Det er ikke mitt valg. Målet er å fordele karakterene bedre og gjøre dem glade igjen. Du må styre ditt personlige liv så vel som ditt profesjonelle liv godt. Ledere må ta hensyn«, avsluttet han i mikrofonen Sophia Kotzoglou.