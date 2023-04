Mehdi Bayat snakker om trenerbytte i Charleroi: Fra «smertefull» Edward Still til «no-brainer» Felice Massoud

Mehdi Payat, administrerende direktør i Sporting de Charleroi, var gjest på La Tribune denne mandagskvelden. Den tidligere presidenten i den belgiske union refererte til vanskelige tider da han ble sparketEdward Still I oktober i fjor, og tilbake Felice Massou «Hjemme.»

Etter å ha ledet Sebraer På sjetteplassen på rangeringen ved slutten av den ordinære fasen i 2021-2022 har Eduard ennå ikke «overlevd» den mest kompliserte starten på Carolus sin sesong.

«Med Felice Mazzu tilbake spilte ikke laget på samme måte. Mehdi Payat understreket. Men det betyr ikke at Edward fortsatt gjorde dårlige ting, han etterlot seg en stor arv. Men dessverre fungerte det ikke lenger og det var veldig vanskelig for meg å skille meg av ham, og for første gang på ti år måtte jeg skille meg med en trener i løpet av sesongen. Det var virkelig vondt. Tårene rant i øynene mine da jeg fortalte Edward at vi skulle reise. Men fordi jeg hadde ansvar, måtte vi snu siden veldig raskt. Vi måtte ta den riktige avgjørelsen veldig raskt, og det falt naturlig, det var en no-brainer (Du trenger ikke tenke, red.anm.) ! Vi trengte besøk av Felice Mazzeu.«

«Felice, han var en ekte Carolo i hjertet, Han tok over som administrerende direktør i Sporting. Da jeg ringte ham, tror jeg ikke det var noen diskusjon engang, og vi bestemte oss veldig raskt for at det var den beste avgjørelsen for ham og for oss. Felice er en god trener for enhver klubb (Så, for «store» klubber, red.anm.). Men du må velge riktig tidspunkt. Felice hadde to sjanser hos Champions League-bundne belgiske mestere Genk, men han ankom i et mer komplisert miljø. Flere avganger, en valloner som ikke snakket nederlandsk i slottet i Limburg… Genk tok nesten halvannet år å komme seg. Også hos Anderlecht ble situasjonen mer komplisert etter Vincent Kompanys avgang. Han fikk ikke en sjanse til å bevise at han har det som skal til for å være et topplag. Han har eksepsjonelt menneskelig lederskap og evnen til å overgå enhver spiller. Han kan gjøre en gjennomsnittlig spiller til en veldig god spiller. Få trenere har denne evnen. Og taktisk sett er han i stand til å ta avgjørelser som forandrer spillet. Han har alt for å være en god trener. I dag har Felice muligheten til å flytte til hvilken som helst storklubb i Europa.«