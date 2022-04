Mehdi Carcela forbereder allerede oppfølgeren: «Jeg er fortsatt sulten og jeg kan se meg selv fortsette livet mitt i solen»

Før kampen ble Carcela hedret av to tidligere lagkamerater. Regional CoryaxDirektør for SL16 Football Complex, og Sebastien PocogniliDen nåværende treneren for Union U21s ga ham to bilder for å hente fram de beste minnene hans. Røde hoder, Han ville ha laget tre søyler ved bredden av Muse i sin karriere. Overraskelsen fikk spilleren til å bevege seg, og han holdt tilbake tårene. «Mehdi er en spesiell spiller. Han nevner historien til standarden og han kan være stolt av det han har oppnådd. Hans beste øyeblikk her ligner på tidene da han var i harmoni med trenerne sine.Poco spole tilbake. Med det Dominic D’Onofrio Og Ricardo Cha Pinto Babyen fra Droixhe strålte. Andre trenere har imidlertid brukket tennene i et forsøk på å få en gutt til å skinne mer unikt i sin tilnærming til spillet. «Jeg vil være en konsekvent supporter, foran TV-en min eller på tribunen her fordi jeg kommer fra ligaen, jeg kommer aldri til å være langt unna,» sa han. Han pustet lettet ut etter en kamp der han ikke klarte å heie frem tribunen på Maurice Tufrasne stadion en siste gang.