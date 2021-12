Mehdi Carcela viser nesen i standarden igjen

Medhi Carcela vil ha en sjanse til å vise at han fortsatt er på beina, mot Beersat i 16. runde av cupen. I så fall kan han feire sin 300. offisielle kamp mot Charleroi søndag i en serietrøye.

Til slutt, eller nesten, et utrolig annerledes år, så han alle fargene, Mehdi Carcela kunne leve på tre dager, veldig sterke følelser. Beerschots første periode på syv måneder er ventet denne torsdagen mot Beerschot i den 16. runden av den belgiske cupen, og vil bli fulgt av den 300. offisielle kampen i Standards trøye på søndag i det vallonske oppgjøret mot Charleroi.

“I dag er Mehdi fysisk i stand til å arrangere en kamp og gjøre de nødvendige løpene for den,” forklarer Luca Elsner, som utviste den tidligere marokkanske landslagsspilleren kort tid etter tiltredelsen. Nesten to måneder. “Han fikk tilbake tempoet. På de siste tretti meterne har han denne uforutsigbarheten, som er nyttig for oss, spesielt i kamper uten Selim Amalla.”

> Dette ville være korrekt mot Beerschot! Vi forteller deg om det.

> Tapsoba og Donn starter favorittene på vingene i cupen.

> I mellomtiden forbereder Hugo Siquette seg til avreise …