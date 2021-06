Mehwish Hayat uttaler seg mot muslimsk feil fremstilling i film, roser Riz Ahmed

Mehwish Hayat har igjen tatt opp spørsmålet om muslimsk fremstilling i Hollywood og Bollywood, og Oscar-nominerte Riz Ahmed har lansert et samarbeid for muslimske artister om å motsette seg arrangementet.

Hayat, som først tok opp saken ved Pakistan Day-feiringen i Oslo, Norge i 2019, gjennomgikk utdrag fra hans høyt anerkjente tale.Feil fremstilling av muslimer og hvordan den oppmuntrer til islamsk fobi er en alvorlig sak for meg. Hyggelig å se deg Ahmed Rice Å ta positive handlinger. ”

Riz Ahmed starter et partnerskap for å støtte muslimske filmskapere

Han delte noen deler av talen sin der han snakker om hvordan underholdningsindustrien har et stort ansvar for å fremme fred i regionene. “Kino er et veldig kraftig verktøy. Den har makten til å endre folks sinn, atferd og holdninger, ”sa han.

Feil fremstilling av muslimer og hvordan den oppmuntrer til islamsk fobi er en alvorlig sak for meg. Hyggelig å se deg rizwanahmed Å ta positive handlinger. Et skikkelig vannaktig øyeblikk. Fortsettelse følger. 1/2 pic.twitter.com/1QdW74dbjJ – Mehwish Hayat DI (e Mehwish Hayat) 14. juni 2021

“Jeg tror at Hollywood-filmer og -show har hatt en dyp innvirkning på Vestenes sjeler ved å fornærme landet mitt og fremstille oss som tilbakestående terrorister,” sa Mehwish Hayat. Hjemland, Zero Dark Thirty, Og The Bring Som eksempler.

Han fremhevet hvordan slike bilder provoserer islamsk fobi, og sa: «Disse bildene, sammen med andre som viser negative bilder av muslimer, provoserer et opprør. Islamofobi. ”

Han delte også et annet utdrag av talen sin om hvordan Bollywood er medskyldig i denne bevisste uriktige framstillingen.

2/2 .. Tid for karrieren vår til å utvikle seg og tid for oss å møte det som vises i Hollywood og Bollywood. Pakistan trenger bilder, ikke bare ‘omtrent’. Noe jeg kranglet i Oslo i 2019. pic.twitter.com/kU3bQWQICK – Mehwish Hayat DI (e Mehwish Hayat) 14. juni 2021

“Det er på tide at industrien vår trives og at vi møter det som vises i Hollywood og Bollywood. Ikke bare Pakistan, vi trenger” om “filmer. 2019 er noe jeg har argumentert for i Oslo,” skrev Mehwish Hayat.

Forrige uke, Metal lyd Star Ahmed ble hyllet av muslimer for å tale for bedre representasjon. Han introduserte planen for Muslim Additions Cooperative og sa at det ville omfatte finansiering og veiledning for muslimske historiefortellere i de tidlige stadiene av karrieren.

“Politikken vedtatt av representasjonen av muslimer på skjermen gir folket drept, de invaderende landene,” sa Ahmed i en uttalelse.

Jeg er lei av å se muslimske karakterer negative eller fraværende på skjermen. Bransjen må endres. Den nye studien vår viser hva mange av oss alltid har følt #MuslimsInFilm. Kostnad måles i hat og tapt liv. Full snakk her: https://t.co/bsfpQw4Wfe pic.twitter.com/2itt6IaESB – Riz Ahmed (rizwanahmed) 10. juni 2021

Ifølge Ahmed vil det være et økonomisk skifte i å få flere muslimske skuespillere, forfattere og produsenter i film- og tv-virksomheten.

“Hvis jeg ikke får stipend og en privat donasjon, kan jeg ikke bli med på en dramaskole,” sa han.

Stipendene på $ 25.000 for unge muslimske kunstnere vil bli bestemt av et rådgivende panel bestående av skuespillerne Mahershala Ali og Rami Youssef og komikeren Hassan Minhaj.

