Mel C Brother Paul tar en veldig frekk sveip på Spice Girls-bandkameraten Victoria Beckham

Mel Cs bror Paul O’Neill hadde søsknene i vanvidd etter å ha tatt en veldig frekk sveip på Victoria Beckham da hun dukket opp på The One Show på onsdag.

Raceren husker turné med Spice Girls som tenåring på 1990- og 1990-tallet, og sa at han reddet ‘David Beckham’ fra sin kone.

Under et morsomt intervju spurte Jermaine Jenas, programlederen for The One Show, Paul om en historie som heter ‘David Beckham var i stand til å redde’.

Paulus svarte med et glis: ‘Red ham fra kona! Nei, jeg tuller bare ‘

Mel, 47, kunne ikke skjule overraskelsen og brast ut i latter, og broren hennes la raskt til: ‘Hun [Victoria] Legg merke til dette? ‘

Jermaine og medredaktør Angela Scanlan plaget også Paul for at de skulle sørge for å sende en kopi til Bosch Spice.

Maktparet: Racing, 41, 1990 Når han husker å være Spice Girls som tenåring, “redder” han David Beckham fra sin kone (bildet i 1997)

Mens han turnerte med en gruppe kvinner i Amsterdam, forklarte Paul at han ville komme nærmere den ‘beste fyren’ David – på en spøkende måte avslørte at han ‘tok ham av’ for å ta en selfie på et bilarrangement mange år senere.

Han husket: ‘David, han var i Amsterdam, og jeg må ha vært 16 eller 17 år gammel. Jeg var rik på min gode partner, vi gikk ut, vi var de eneste guttene.

‘Men han ble vant til oss, og vi var som “David Beckham” fordi han åpenbart er fantastisk, han er fortsatt, hva en fyr.

Leken: Mel kunne ikke skjule overraskelsen etter sin lillebrors mening, og David brast ut i latter før Paul raskt kunne fortsette å kalle ham ‘fantastisk’ og ‘den beste fyren’.

“Så vi hang rundt med ham, og han syntes min rike fyr var morsom fordi han var en perfekt fyr, ja, vi så ham i den turssituasjonen.”

Paul snakket om hvordan David løp mange år senere, og fotballlegenden kjenner ham fortsatt igjen.

Han fortsatte: ‘Så jeg så ham, jeg hadde ikke sett ham på mange år, han var en jobb for McLaren, jeg gikk ikke og så ham fordi du var opptatt og du ikke var de rette kjendisene.

Elsket: David og Victoria giftet seg i 1999 og deler ofte komfortable bilder på sosiale medier

Minner: Under omvisningen i Amsterdam sa Paul at David og vennen hans var ‘gutter’ rundt (David stilte med Victoria i 1997)

‘Så jeg prøvde å ta med meg gjesten min på en McLaren, jeg skulle kjøre is og jeg så David gå forbi og tenkte:’ Å, han kjente meg igjen ‘.

“Han” OK Paul, hvordan skjer det? “Han er en flott fyr. Han sa,” Vi tar en selfie og sender den til deg. “

‘Men jeg var som, “Jeg har ikke tid til en kompis …”

Jermaine, Angela og Mel lo mens de så på historien, sammen med Joker Paul som avslørte sin morsomme historie.

Paul diskuterte også hvordan søsteren hans håndterte skyting av berømmelse i ung alder.

Han sa til The One Show: ‘Jeg kommer ikke til å si at det var for vanskelig, men følelsesmessig var det for vanskelig.

‘Jeg forlot college fordi det ikke var mobbing, men folk tar Mickey hele tiden, så jeg fikk en normal jobb og prøvde å komme videre.

‘Søsteren min hjalp meg enormt.’

Spice Girls snakket også om å delta i den berømte Gokilbox med racingbroren sin mens hun var på Mel the One-showet.

Eldstesøster: Mel, 47, som dukket opp i The One Show på onsdag, sa om innspillingen: ‘Vel, jeg er litt eldre enn Paul, så jeg har alltid vært sjefen.’

Ærlig: Paul diskuterte også hvordan han brukte søsteren sin i en ung alder for å bli kjent i Girl Band.

Mel sa om skytingen: ‘Vel, jeg er litt eldre enn Paul, så jeg har alltid vært sjefen.

‘Men det morsomme er at jeg har hatt dette utrolige livet med Spice Girls og gjort mange forskjellige ting, men da jeg var på et show som dette [The One Show], Eller filmet deg av og til “på”.

‘Men når jeg setter meg ned med lillebroren min, den irriterende lillebroren din, “Skal jeg være for avslappet?”

‘Han kommer til å kaste meg under bussen, ikke ham, avsløre alle hemmelighetene mine. Dette er risiko. ‘