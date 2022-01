Meldinger: Apple fortsetter å fortvile Google ved å ignorere RCS 🆕

Hiroshi Lockheimer har en kjepphest som overbeviser Apple om å ta i bruk RCS for iMessage, for å normalisere utveksling mellom iPhone-brukere (folk med blå bobler) og Android-brukere (de med grønne bobler). Men ingenting kommer fra Cupertino-siden.

Android- og Chrome-sjefen hadde allerede form samme ønske om interoperabilitet mellom plattformer i oktober i fjor. I dag som i går sprette over en Artikkel som beskriver smertene som Android (eller tidligere iPhone)-brukere går gjennom som, fanget i en diskusjonsgruppe av meldingsbrukere, blir identifisert av fargen på boblen og utstøtt av samme grunn. I tillegg til å ikke kunne utnytte alle funksjonene som iMessage tilbyr.

For Lockheimer kommer Apples avgjørelse fra et visst hykleri. For et selskap som setter verdiene medmenneskelighet og likeverd i sentrum av sitt markedsføringsbudskap. »Og det kommer fra en nøye vedlikeholdt og veldokumentert strategi for eksklusivitet.

E-postutvekslingene mellom senior Apple-tjenestemenn, publisert i anledning rettssaken med Epic Games, avslørte at denne spesifisiteten til iMessage endelig gjorde Apples virksomhet for å beholde kundene sine, selv om ideen om å bære meldinger på Android ble diskutert i toppen fra Cupertino-selskapet.

I 2013 ønsket Eddy Cue iMessage på Android 🆕

Inntil nå har Apple ikke vist noen spesiell interesse for å integrere RCS (Rich Communication Services) som gir SMS/MMS med bekvemmeligheten til iMessage (utveksling over Wi-Fi, bilder og videoer av bedre kvalitet, mottaksbekreftelse, tilbakemelding på bobler, etc. ). Google Jeg promoterte det med operatører fra hele verden og viste sin egen meldingsapp som et kjøretøy for RCS.

Vi ser ikke, slik det står, hva som kan oppmuntre Apple til å ombestemme seg. Med mindre det blir presset av rettferdighet eller krefter større enn dine, vil det sette iMessage i fare. Og Hiroshi Lockheimers ord tyder på at ingenting blir forberedt bak kulissene.

RCS, etterfølgeren til SMS, fortsetter å råde på Android

Disse utgivelsene fra Android-manageren viser fremfor alt at Google ennå ikke har funnet en plass i solen i direktemeldinger. Han hadde blitt kreditert med intensjonen om å kjøpe WhatsApp, men det var Facebook som vant dagen.

Det bør også bemerkes at den overveldende vekten av iMessage er spesielt observert blant unge amerikanere, som deretter deles mellom Messenger- og WhatsApp-brukere, ikke å glemme Instagram, Snapchat eller TikTok.

Når vi beveger oss bort fra det forvrengende speilet som representerer det amerikanske markedet der iPhone dominerer innen smarttelefonutstyr, er kunder i andre land mye mindre lojale eller avhengige av iMessage. Spesielt Facebook-meldinger kan ta brorparten: WhatsApp for ett år siden erklært mer enn 2 milliarder aktive brukere – fortsatt etterlater smuler til Google. Og uten at Apple er ansvarlig.

Artikkel fra Wall street journal Når det gjelder Hiroshi Lockheimer, gir han ordet til Justin Santamaria, en tidligere ingeniør som jobbet på iChat og senere på Messages for iPhone. Han sier at den blå boblefargen ble brukt under utviklingen for å hjelpe umiddelbart å skille meldinger som går gjennom iMessage fra andre budbringere. Så ideen ble beholdt til lanseringen av disse applikasjonene.

Oppdatering 11/01 – I en serie tweets presiserer Hiroshi Lockheimer tankegangen sin. Senior visepresidenten for Android ber ikke Apple om å skreddersy Messages for operativsystemet sitt, men han vil at produsenten skal støtte RCS i meldingsappen sin.

Vi ber ikke Apple om å gjøre iMessage tilgjengelig på Android. Vi ber Apple om å støtte industristandarden for moderne meldinger (RCS) i iMessage, akkurat som de eldre SMS/MMS-standardene gjør. – Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) 10. januar 2022

Ifølge ham ville dette være en enkel fremgangshensyn: Apple innrømmet SMS fra begynnelsen, RCS er et sted etterfølgeren. ” Denne nye standarden er RCS og den er allerede tilgjengelig «Ifølge Lockheimer ville Apples støtte for RCS forbedre opplevelsen på begge plattformene, Android og iOS, sistnevnte ville til og med forbedre sikkerheten.

Men ved å ikke integrere RCS, ødelegger Apple industrien, anklager han. Lederen konkluderer med at Google er klar til å samarbeide med Apple om problemet.