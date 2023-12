Meldinger om gode ønsker, som en gang var veldig populære, faller nå ut av bruk: hvordan forklarer vi dette?

Lykke, suksess og god helse: På nyttårsaften, for å sende våre ønsker til våre kjære, har vi ulike midler til rådighet. «Jeg legger et innlegg på sosiale medier, på den måten ser alle det og du trenger ikke sende en individuell melding til alle«, forklarer en ung mann.Jeg sender SMS til folk som er eldre og ikke nødvendigvis har sosiale nettverksier en annen person vi møtte.

Derfor blir sosiale nettverk i økende grad foretrukket. Men for noen år siden var SMS nødvendig til det punktet av nettverksmetning. «På den tiden var det en kamp, ​​og vi ventet på øyeblikket da meldingen skulle komme«, vitner en kvinne.

Etter å ha nådd toppen nyttårsaften 2014, med 70 millioner utvekslet SMS-meldinger, går bruken av tekstmeldinger ned år etter år. På den annen side har mobil datautveksling fortsatt å øke siden den gang. Bytte fra en teksthilsen til et bilde eller en video som kan forklares med to elementer. «På den ene siden tillater 4G-nettet dette. Den andre tingen er at smarttelefoner har utviklet seg til en slags mini-datamaskin, hvor WhatsApp for eksempel hjelper mye«, forklarer Aaron Fino, talsperson for Proximus.

Vi har imidlertid ikke sluttet å tilpasse våre ønsker. «Fra nå av kan du sende mer personlige bilder til et begrenset antall personer med appene«, han fortsatte.

Tradisjonen tro har vi frist til 31. januar på å sende våre ønsker, men personlig er det enda bedre!