Mele Mele Island, spesialstudie om Pokémon Go for Alola-sesongen – Breakflip

Hvordan fullføre spesialstudiet av «Island of Mele-Mele» i Pokémon Go og få belønninger som Mangluton? Her er listen over oppdrag og belønninger for denne studien!

å starte allola sesongen i Pokémon Go, en spesiell uke kalt «Velkommen til Alola» finner sted 1. mars kl. 10.00. Dette er også tiden for å samle den spesielle forskningen knyttet til denne hendelsen. Denne studien lar deg fange innfødte Alolan Pokémon, som Rattata d’Alola, Mangluton eller til og med Picassalle. Mele-Mele Island, spesialstudie om Pokémon Go Når du er frisk, kan du fullføre denne studien når du vil. Trinn 1/4 Fang 10 Pokémon utseendet til alolan rattata

Send 3 gaver med et klistremerke

Fang 5 Pokemon av normal type utseendet til mangluton

Priser: 10 Nanana bær, 500 XP, 500 støv

Trinn 2/4 Ta et bilde av en vill Pokémon

Bruk 7 bær for å hjelpe deg med å fange Pokémon

Fang 10 Pokémon utseendet til picassault

Priser: 1 CT ladet angrep, 500 XP, 500 støv

trinn 3/4 Priser: 1 Premium Battle Pass, 1000 XP, 1000 Dust

Trinn 4/4 Send 5 gaver til venner

Fang 15 Pokémon

vinne et raid

utseendet til alola mjau

Priser: 15 Hyper Ball, 8000 XP, 3000 Dust tilgjengelig Alolan Rattata: 286 – 315

Alolan Rattatac: 686 – 730

Mangluton: 344 – 377

Picassault: 357 – 390

Alolan Meowth: 312 – 341

